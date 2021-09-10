İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 32'si tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da, Fatih, Bayrampaşa, Kağıthane, Zeytinburnu, Bahçelievler, Beşiktaş, Arnavutköy ve Eyüpsultan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 32'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 36 şüpheliden 34'ü yakalandı.

Başka suçlardan bulundukları cezaevinden alınan 6 şüpheli ile ikametlerinden gözaltına alınan 28 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Soruşturma savcılığı ve nöbetçi hakimlikçe işlemleri yapılan toplam 34 şüpheliden 32'sinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, 7 Eylül'de, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarının belirlenen adreslerde yakalanması için eş zamanlı operasyon yapılmıştı.

Aramalarda, sentetik kannabinoid (bonzai), kokain, metamfetamin ve hint keneviri bitki parçaları (esrar) ele geçirilmişti.