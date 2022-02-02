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İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON - Son Dakika

İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON

02.02.2022 12:06

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan torbacılara yönelik birçok ilçede sabaha karşı helikopter destekli operasyon düzenlendi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan torbacılara yönelik birçok ilçede sabaha karşı helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan torbacılara yönelik il genelinde çok sayıda adrese sabaha karşı operasyon yaptı.

GAZİOSMANPAŞA'DA GECEKONDUYA OPERASYON

Operasyonun yapılan adreslerden biri de Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Nazinin sokakta bulunan bir gecekondu oldu. Havadan helikopterle destek verilen operasyonda, adrese özel harekat ekibinin baskınıyla girildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, narkotik ekipleri ise evde narkotik köpeği ile arama yaptı.

Operasyon sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON
İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON
İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON - Son Dakika
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