Üye Girişi
İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK OPERASYON - Son Dakika

İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK OPERASYON

16.02.2022 06:59
İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK OPERASYON

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere sabahın ilk ışıklarıyla birlikte operasyon yapıldı. İstanbul'un bir çok ilçesinde eş zamanlı olarak yapılan operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

ZEYTİNBURNU'NDA BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Baskın yapılan adreslerden biri de Telsiz Mahallesi 72/1 sokakta bulunan 3 katlı binanın birinci katı oldu. Özel harekat polislerinin demir kapıyı kırarak girdiği binada yapılan aramalarda bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK OPERASYON
İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK OPERASYON
İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK OPERASYON

YORUMLAR
500

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK OPERASYON - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:58 Şampiyonlar Ligi'nde kritik maç nefes kesti! Paris Saint-Germain'den Real Madrid'e son dakika sürprizi
00:56 Şampiyonlar Ligi'nde büyük bozgun! Manchester City, deplasmanda Sporting'i farkla yendi
00:49 Meteoroloji gün verip uyardı! 15 ilde kar yağışı bekleniyor
00:42 Güntekin Onay, Acun Ilıcalı'yı yine çok sinirlendirecek! Ekranın fotoğrafını çekip yayınladı
00:25 İçme suyunda virüs tespit edildi! Vatandaşlar hastaneye koştu
00:22 Ali Koç'tan şaşırtan hamle! 23 yıl sonra Löw ile birlikte geri geliyor
00:09 İsrail güçleri, 55 yaşındaki koltuk değnekli adamı darbetti
23:53 Meclis'te kalp krizi geçiren Fetani Battal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: 3 damarı açıldı
23:52 Son Dakika: Biden'dan Rusya'ya gözdağı: ABD, NATO topraklarının her karışını savunacak
23:28 Tuzlaspor'un yıldızından futbol var olduğu sürece unutulmayacak gol!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 07:12:59. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK OPERASYON - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement