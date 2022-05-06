İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı

06.05.2022 15:09
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı

Fatih'te uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Fatih'te uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, İskender Paşa Mahallesi'nde Aksaray Meydan Yeraltı Çarşısı önünde iki şüphelinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığını fark etti. Ekipler, yapılan çalışmada yakaladığı 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yabanı uyruklu oldukları belirlenen şüpheliler R.C. (47) ile A.O.B'nin (22) üst aramasında 4 hap, 1,50 gram kubar esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.O.B, daha sonra serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen R.C. ise tutuklandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin uyuşturucu ticareti yapma anları yer alıyor.

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Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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