İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 25 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 25 şüpheli yakalandı

15.06.2022 10:30
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 25 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada 25 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada 25 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 45 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerden eroin, skunk, bonzai, metamfetamin ve esrar maddeleri ele geçirildi.

Öte yandan, Eyüpsultan merkezli olmak üzere çevre ilçelerde belirlenen şüphelilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 25 şüpheli yakalandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 25 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 25 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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