Öte yandan, Eyüpsultan merkezli olmak üzere çevre ilçelerde belirlenen şüphelilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 25 şüpheli yakalandı. - İSTANBUL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 45 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerden eroin, skunk, bonzai, metamfetamin ve esrar maddeleri ele geçirildi.

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 25 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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