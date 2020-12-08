Son dakika haber! Uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber! Uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı

08.12.2020 06:51

Son dakika haberi: İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına iki ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına iki ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Maltepe ve Ümraniye'de 13 farklı adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Son dakika haber! Uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı
Son dakika haber! Uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı
Son dakika haber! Uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı
Son dakika haber! Uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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