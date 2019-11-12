Son Dakika Haberleri: İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu (1)
Son Dakika Güncel İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu (1)

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu (1)

6 saat önce

İSTANBUL Emniyeti'ne bağlı narkotik ekipleri Başakşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu (1), System.String[]

Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL Emniyeti'ne bağlı narkotik ekipleri Başakşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle, Başakşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenledi. Narkotik ekipleri tarafından önceden belirlenen adreslere, sabah saatlerinde teker teker girildi. Operasyon yapılan yerlerden biri de Başakşehir Güvercintepe Mahallesi oldu. Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, adreslerde aramalar yapıldı. Arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.


Başakşehir, Narkotik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:24 Kaynak: DHA
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