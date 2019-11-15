Son Dakika Haberleri: İstanbul'da uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel İstanbul'da uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

7 saat önce

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 25 gram eroin, tabanca, 11 mermi ve 1360 lira ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı, System.String[]

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 25 gram eroin, tabanca, 11 mermi ve 1360 lira ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Piyalepaşa Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Mahallede uygulama yapan ekipler, şüphelilerden Ömer B'nin Şeyhmus Y.'ye uyuşturucu sattığı sırada operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında bir miktar eroin bulundu. Ömer B'nin evinde yapılan aramada ise 25 gram eroin, 1 tabanca, 11 mermi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 1360 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer B. tutuklanırken Şeyhmus Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adnan Oktar'ın 20 yıl önceki sorgu görüntüleri dava dosyasına girdi
Hakim karşısındaki uyuşturucu kuryesi kedi yerine duruşmaya dublörünü getirdiler Son dakika: Siyanürlü intiharlarla ilgili konuşan İmamoğlu: İnsanlarımız sıkıntı içindeyse İstanbul görevini yapmamıştır İstanbul Karaköy'de başörtülü kıza çirkin saldırı! Saniye saniye kaydedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 17:56:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]