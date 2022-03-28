İstanbul'da uyuşturucu suçlarından aranan 36 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da uyuşturucu suçlarından aranan 36 şüpheli yakalandı

28.03.2022 11:43

İstanbul'da uyuşturucu suçlarından aranan 36 şüpheli yakalandıİSTANBUL İstanbul'da, uyuşturucu suçlarına bulaştıkları gerekçesi ile "şüpheli" sıfatıyla aranan 36 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul'da uyuşturucu suçlarından aranan 36 şüpheli yakalandı

İSTANBUL İstanbul'da, uyuşturucu suçlarına bulaştıkları gerekçesi ile "şüpheli" sıfatıyla aranan 36 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Adli İşlemler ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçlarından yakalama emri bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, aranan 36 şüpheli yakalandı. Zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi. Yakalanan zanlılar, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların, polisteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilecekleri belirtildi.

İstanbul'da uyuşturucu suçlarından aranan 36 şüpheli yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu suçlarından aranan 36 şüpheli yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu suçlarından aranan 36 şüpheli yakalandı

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İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SUÇUNDAN ARANAN 36 ŞÜPHELİ YAKALANDI İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SUÇUNDAN ARANAN 36 ŞÜPHELİ YAKALANDI Son dakika haber: 14 suçtan aranan şüpheli jandarmaya yakalandı Son dakika haber: 14 suçtan aranan şüpheli jandarmaya yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da uyuşturucu suçlarından aranan 36 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da uyuşturucu suçlarından aranan 36 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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