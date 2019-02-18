Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Uyuşturucu Tacirlerine Darbe

İstanbul'da Uyuşturucu Tacirlerine Darbe

1 saat önce

İstanbul'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda, yüklü miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda, yüklü miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Nefes kesen operasyonlardan birinde narkotik polisinin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı lüks cip ters yöne girip araçlara vurarak durdu. Otomobille polis ekipleri arasındaki kovalamaca MOBESE kameralarına yansırken, başka bir operasyonda yurt dışından kalas içinde uyuşturucu sevkiyatı güvenlik kamera kayıtlarına takıldı.

(Sadık Kahraman/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:36 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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