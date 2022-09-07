İstanbul'da "dar alan" uygulaması: 4 bin 182 kişi sorgulandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da "dar alan" uygulaması: 4 bin 182 kişi sorgulandı

07.09.2022 12:19

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine ve kullananlara yönelik yapılan "Dar Alan" uygulamasında 4 bin 182 kişi Genel Bilgi Toplaması (GBT) sisteminde sorgulanırken, 5 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine ve kullananlara yönelik yapılan "Dar Alan" uygulamasında 4 bin 182 kişi Genel Bilgi Toplaması (GBT) sisteminde sorgulanırken, 5 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine ve kullananlara yönelik yapılan "Dar Alan" uygulaması yapıldı. Sarıyer, Bağcılar, Fatih, Başakşehir, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Şişli'de 2 günde yapılan uygulamalarda toplam 4 bin 182 kişinin GBT'sine bakıldı. Uygulamada ayrıca 910 araç ve 341 motor plakası da sorgulanırken, 1 şüpheli, 4 kaçak göçmen, uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli ile uyuşturucu kullanan 1 kişiye işlem yapıldı. Uygulamalarda 289 gram esrar, 111 gram metamfetamin, 41 gram bonzai, 35 gram eroin, 15 gram skunk, 5 adet extacy de ele geçirildi.

Sarıyer'de bir adreste ise 5 gram tütün ve marihuana karışımı uyuşturucu madde, 53 gram marihuana, 10 çeşit zirai ilaç ve malzeme, 5 çeşit havalandırma malzemesi ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 şüpheli ile adreslerinde uyuşturucu madde bulunan M.B. ve M.G. isimli 2 kişi de gözaltına alındı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Uyuşturucu çetesine büyük darbe Uyuşturucu çetesine büyük darbe Mahkemeden Flaş Karar! Seren Serengil Açıkladı Mahkemeden Flaş Karar! Seren Serengil Açıkladı
Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, İstanbul, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 'dar alan' uygulaması: 4 bin 182 kişi sorgulandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:49 Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:24 Mehmet Ali Erbil'in iktidarı öven sözleri kızı Yasmin Erbil'i kızdırdı: Ben bu halini özledim
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
15:03 Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti
14:52 Sultabeyli'de bir mağaza açılışa özel indirim yapınca izdiham yaşandı! Polis kepenkleri kapattırdı
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'ya çıkıştı: Rusya hafife alınacak bir ülke değil, yanlış yapıyorlar
14:41 Dini nikahla birlikte yaşadığı 7 aylık hamile kadını öldüren katilden akılalmaz ifade: Bir erkeğe dikkatli baktığı için yaptım
14:32 ÖSYM, DGS tercih sonuçlarını açıkladı! İşte Dikey Geçiş Sınavı'nın kayıt tarihleri
14:26 Canlı yayında Ocak 2023 asgari ücret zammını hesaplayan SGK uzmanı yeni ücreti açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 16:17:47. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da "dar alan" uygulaması: 4 bin 182 kişi sorgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement