Son dakika... Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 19 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 19 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da bu sabah uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 19 olarak belirtildi. Firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, bu sabah saatlerinde il genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları saptanan 29 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin sayısı belli oldu.

Şişli ilçe merkezli "sokak satıcısı" ve "torbacı" olarak tabir edilen 29 kişiden 19'u yakalanarak gözaltına alındı. Polis, 10 firari uyuşturucu tacirinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.