Araç sahiplerini bir nebze de olsa rahatlatacak! Motorine indirim geldi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, sabahın erken saatlerinde İstanbul genelinde birçok adrese şafak operasyonu düzenledi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre daha önceden yapılan fiziki ve teknik takip sonrasında belirlenen adreslere polis ekipleri tarafından şafak operasyonu düzenlenirken, operasyon çerçevesinde Pendik'te bir eve giren polis ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik narkotik operasyonu - Son Dakika

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