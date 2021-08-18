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Son dakika haberleri... İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon - Son Dakika

Son dakika haberleri... İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon

18.08.2021 06:53

Son dakika haberleri: İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon

İSTANBUL - İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda adresler narkotik köpekleri yardımıyla didik didik arandı. Öte yandan operasyon düzenlenen adreslerden biri de Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi G/48 Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katındaki daire oldu. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken ekiplerin adreslerdeki çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Son dakika haberleri... İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon
Son dakika haberleri... İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon
Son dakika haberleri... İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon
Son dakika haberleri... İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon
Son dakika haberleri... İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon - Son Dakika


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