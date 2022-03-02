Son dakika haberi! İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon - Son Dakika
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Son dakika haberi! İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon

02.03.2022 07:37

Son dakika 3. sayfa haberi: İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon

İSTANBUL - İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda adresler narkotik köpekleri yardımıyla didik didik arandı. Öte yandan operasyon düzenlenen adreslerden biri de Kağıthane Harmantepe Mahallesi Kanaat Sokakta bulunan 4 katlı bina oldu. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken ekiplerin adresteki çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Son dakika haberi! İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon
Son dakika haberi! İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon
Son dakika haberi! İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon - Son Dakika


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