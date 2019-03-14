Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıslara Yönelik Operasyon

İstanbul'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıslara Yönelik Operasyon

1 saat önce

İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonİSTANBUL - İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon

İSTANBUL - İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler ile hakkında araması olan kişiler yakalandı. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler ile hakkında araması olan kişiler yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Şüphelilerin kaldığı evlere özel harekat polisleri kapıları koçbaşı ile kırarak girdi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:21 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


24 Haziran'ı Bilen ORC, İstanbul İlçelerine Özel Anketini Yayınladı Slimani'nin 28 Milyonluk Tatili

Erdoğan "Anketlere Güvenmiyoruz" Dese de Yardımcısı "Anketlere Göre İstanbul ve Ankara'da Sıkıntımız Yok" Dedi Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine Binali Yıldırım Afişi Asıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 13:46:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıslara Yönelik Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]