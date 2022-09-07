Asgari ücret yılbaşında ne kadar olur? Hesap yapan SGK uzmanı canlı yayında rakam verdi

Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL'DA DAR ALAN UYGULAMASI: 4 BİN 182 KİŞİ SORGULANDI - Son Dakika

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