İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

28.07.2022 14:39
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

İstanbul'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen yüklü miktarda uyuşturucunun Esenyurt'taki bir adreste depolandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takip sırasında, sıvı halde getirilen metamfetaminin burada işlemden geçirilerek piyasaya sürülmesinin amaçlandığı belirlendi.

Tespit edilen adres ve araca önceki gün yapılan baskında 2 zanlı yakalandı.

Aramalarda, 228 kilo 400 gram sıvı metamfetamin, 520 gram metamfetamin ile uyuşturucu üretiminde kullanılan 30 litre aseton ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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ESENYURT'TA 228 KİLOGRAM UYUŞTURUCU YAKALANDI ESENYURT'TA 228 KİLOGRAM UYUŞTURUCU YAKALANDI İstanbul'da yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi İstanbul'da yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Esenyurt, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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