Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 kişi tutuklandı

29.07.2022 08:38
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 kişi tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda yakalanan 24 şüphelinin 23'ü tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda yakalanan 24 şüphelinin 23'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, geçtiğimiz Salı günü "uyuşturucuyla mücadele" çerçevesinde "torbacı" ve "sokak satıcısı" olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirmiş, Üsküdar merkezli gerçekleştirilen çalışmalarda 24 şüpheli yakalanmıştı.

Çeşitli türde çok sayıda uyuşturucu maddenin de ele geçirildiği baskınlarda gözaltına alınan zanlıların işlemleri dün sona erdi.

Emniyet ekipleri tarafından adli makamlara sevk edilen 24 kişi hakim karşısına çıkarıldı. Şüphelilerin biri serbest bırakılırken, 23'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 kişi tutuklandı - Son Dakika
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