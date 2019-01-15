İstanbul'da Vahşet, Kazlarını Korkuttu Diye Köpeğini Vurdu
1 saat önce
İstanbul Avcılar'da hayvan yetiştiriciliği yapan bir kişi, beslediği kazları korkuttu diye köpeğini tüfekle vurdu.
İstanbul Avcılar
'da hayvan yetiştiriciliği yapan bir kişi, beslediği kazları korkuttu diye köpeğini tüfekle vurdu. Olay sonrasında köpeğin ölüsünü ve kazların videosunu çekip arkadaşlarına gönderen şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Avcılar Firüzköy'de hayvan yetiştiriciliği yapan bir kişi, öyle bir olaya imza attı ki, görenlerin kanını dondurdu. Kazlarını korktuğunu ve eksildiğini iddia eden şahıs, Türkiye
'de nadir bulunan Çin
Aslanı ırkındaki 'Chow Chow' isimli köpeğini tüfekle vurdu. Kazlarını arayan şahıs köpeğin ölüsünü ve kazlarını videoya kaydetti.
Arkadaşlarına gönderdi
Köpek, vurulduktan sonra düştüğü yerde feci şekilde can verirken, sahibi de bu anlara cep telefonuna kaydedip arkadaşlarına gönderdi. Görüntüleri gören arkadaşları neye uğradığını şaşırdı. Sosyal medyada hızla yayına görüntüler görenlerin tepkisine yol açtı. Çiftlik
sahibi gözaltına alındı
Görüntülerin yayılması üzerine polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın hayvanları yetiştirdiği yere gelen polis ekipleri şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Şahsın polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:11 Kaynak: İHA
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