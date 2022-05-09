"Vakıflar Haftası" kutlanıyor - Son Dakika

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından "Vakıflar Haftası" dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konuldu.

Anıtın önünde düzenlenen törene İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ile bazı vakıf ve dernek çalışanları katıldı.

Çelebi ve Demirelli ile bazı vakıf temsilcilerinin Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende söz alan İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Çelebi, 1983'ten itibaren 9-15 Mayıs'ta her yıl farklı bir tema ile Vakıflar Haftası'nı kutladıklarını söyledi.

Çelebi, bu yıl haftanın "Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği" temasıyla kutlanacağını belirterek, vakıf medeniyetini anlatmak ve gençlere vakıf bilincini aşılamak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini kaydetti.

Hafta kapsamında yarışmalar, sergiler, sempozyumlar, çalışma grubu ve kardeş vakıf toplantıları gibi etkinlikler yapılacağını aktaran Çelebi, "Özellikle yardımlaşma ve iyilik farkındalığı oluşturacak bu özel haftamızın hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Törende, Harbiye Mehteran Takımı da marşlar çaldı.