İstanbul'da vapur seferine lodos engeli
6 saat önce
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferinin iptal edildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:52 Kaynak: AA
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferinin iptal edildiği bildirildi.
Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 05.55'deki Büyükada-Bostancı vapur seferinin lodos nedeniyle yapılamayacağı kaydedildi.
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