Son Dakika Haberleri: İstanbul'da vapur seferine lodos engeli
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İstanbul'da vapur seferine lodos engeli

6 saat önce

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferinin iptal edildiği bildirildi.

İstanbul'da vapur seferine lodos engeli, System.String[]

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferinin iptal edildiği bildirildi.

Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 05.55'deki Büyükada-Bostancı vapur seferinin lodos nedeniyle yapılamayacağı kaydedildi.

İstanbul, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:52 Kaynak: AA
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