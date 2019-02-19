Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Vapur Seferleri İptal (3) Üsküdar

İstanbul'da Vapur Seferleri İptal (3) Üsküdar

32 dakika önce

MARMARA'da yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları A.Ş. tüm seferlerini iptal etti.

İstanbul'da Vapur Seferleri İptal (3) Üsküdar, System.String[]
MARMARA'da yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları A.Ş. tüm seferlerini iptal etti. İDO'nun ise Beşiktaş-Bostancı ve Harem-Sirkeci seferi iptal oldu

Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, İstanbul'un birçok noktasında görüş mesafesini düşürdü. Özellikle Boğaz'da etkisini arttıran sis nedeniyle Şehir Hatları A.Ş. tüm vapur seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Sis nedeniyle İDO'nun  Beşiktaş-Bostancı ve Harem-Sirkeci seferi de iptal oldu. Beşiktaş iskelesinde vapur seferleri iptallerinden haberi olmayan vatandaşların bazıları iskelede beklerken bazıları ise toplu taşıma araçlarıyla Anadolu yakasına geçmeyi tercih etti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:57 Kaynak: DHA

Beşiktaş, İstanbul, Güncel
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