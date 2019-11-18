Son Dakika Haberleri: İstanbul'da vapur seferleri normale döndü
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İstanbul'da vapur seferleri normale döndü

6 saat önce

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü.

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İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü.

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, yoğun sis nedeniyle yapılamayan seferlerimiz normale dönmüştür. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.

İstanbul Boğazı'nda sabah etkili sis nedeniyle Eminönü-Üsküdar, Üsküdar-Eyüp, İstinye-Çubuklu Arabalı, Boğazdan Geliş/Boğaza Gidiş, Anadolukavağı-Üsküdar, Rumelikavağı-Eminönü, Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Çengelköy-İstinye, Küçüksu-İstinye ve Üsküdar-Ortaköy vapur seferleri iptal edilmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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