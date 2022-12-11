İstanbul 'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi. Duyuruda, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy- Kadıköy , Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) seferlerinin yanı sıra Bostancı-Moda-Kadıköy- Kabataş seferinde Moda uğramasının yapılamadığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İstanbul'da ve İzmir'de bazı vapur seferleri lodos sebebiyle iptal edildi! İşte detaylar - Son Dakika

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