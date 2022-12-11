İstanbul'da ve İzmir'de bazı vapur seferleri lodos sebebiyle iptal edildi! İşte detaylar - Son Dakika
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İstanbul'da ve İzmir'de bazı vapur seferleri lodos sebebiyle iptal edildi! İşte detaylar

11.12.2022 09:49

İstanbul ve İzmir'de yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada vapurların hangi duraklara uğramayacağına ilişkin detaylı bilgi verildi.

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi. Duyuruda, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy- Kadıköy, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) seferlerinin yanı sıra Bostancı-Moda-Kadıköy- Kabataş seferinde Moda uğramasının yapılamadığı bildirildi.

İZMİR'DE DE SEFERLER İPTAL

İZDENİZ Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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İstanbul, Kadıköy, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da ve İzmir'de bazı vapur seferleri lodos sebebiyle iptal edildi! İşte detaylar - Son Dakika

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