İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi. Duyuruda, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy- Kadıköy, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) seferlerinin yanı sıra Bostancı-Moda-Kadıköy- Kabataş seferinde Moda uğramasının yapılamadığı bildirildi.
İZDENİZ Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da ve İzmir'de bazı vapur seferleri lodos sebebiyle iptal edildi! İşte detaylar - Son Dakika