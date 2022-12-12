İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli

12.12.2022 07:18
İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli

İstanbul'da olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul'da olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları A.Ş.'nin sosyal medya (Twitter) hesabından yapılan duyuruda, olumsuz hava şartları ve lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı bildirildi.

Yapılan duyuruda, Avcılar-Bostancı seferinin, Bostancı-Moda-Kadıköy- Kabataş seferinde Moda uğramasının, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu ring seferinin, Adalar- Beşiktaş, Maltepe-Adalar, Kadıköy-Üsküdar- Ortaköy seferinde Kadıköy uğramasının yanı sıra Eyüp-Sütlüce-Kasımpaşa-Karaköy-Kabataş-Beşiktaş, Çengelköy-Kabataş ve Rumeli Kavağı- Eminönü seferinde Beşiktaş uğraması yapılamadığı bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
İstanbul'u vuran lodos sonrası Caddebostan sahili kırmızı yosunlarla kaplandı İstanbul'u vuran lodos sonrası Caddebostan sahili kırmızı yosunlarla kaplandı İstanbul'da ve İzmir'de bazı vapur seferleri lodos sebebiyle iptal edildi! İşte detaylar İstanbul'da ve İzmir'de bazı vapur seferleri lodos sebebiyle iptal edildi! İşte detaylar

İstanbul, Avcılar, Kadıköy, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:01 Mecliste yüksek tansiyon! AK Partili sıralardan gelen söz Cemal Enginyurt'u çıldırttı
23:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye kara harekatı sinyali verdi! ABD'ye sert sözlerle yüklendi
23:33 Kocasıyla tartışan kadın balkondan düşerek can verdi! Görgü tanığı anlattı: Her şey 10 saniye içinde oldu
23:35 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerini olağanüstü toplantıya çağırdı
23:06 Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon liralık soru açıldı! Yarışmacı yanıtı görünce rahat bir nefes aldı
22:02 Edirne'deki amatör lig maçında ortalık savaş alanına döndü! Taraftarların üzerlerinde satır, bıçak ve alkol şişeleri ele geçirildi
22:00 Polisin baltalı saldırganı tek atışta öldürdüğü anlar gündem oldu
21:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a dikkat çeken mesaj: Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak
21:25 Türkiye'nin beklediği an! Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon liralık soru açıldı
19:51 Avrupa'nın göbeğinde savaş çanları! Bu geceyi işaret ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2022 07:41:21. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement