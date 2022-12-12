Şehir Hatları A.Ş.'nin sosyal medya ( Twitter ) hesabından yapılan duyuruda, olumsuz hava şartları ve lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı bildirildi.

İstanbul 'da olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Avcılar, Kadıköy, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli - Son Dakika

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