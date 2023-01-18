İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 07.45 seferi de olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemedi.

Kaynak: AA

Anadolu Hisarı, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli - Son Dakika

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