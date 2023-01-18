İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli - Son Dakika
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İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

18.01.2023 08:04
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy- Kabataş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring hattı) seferlerinin hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamadığı bildirildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 07.45 seferi de olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemedi.

Kaynak: AA
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Anadolu Hisarı, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli - Son Dakika
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