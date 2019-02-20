Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Vapur Seferlerine Sis Engeli

İstanbul'da Vapur Seferlerine Sis Engeli

1 saat önce

Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA - İSTANBUL'da vapur seferleri sis nedeniyle iptal edildi.

İstanbul'da Vapur Seferlerine Sis Engeli, System.String[]
Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA - İSTANBUL'da vapur seferleri sis nedeniyle iptal edildi.

Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Sarıyer- Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı ring seferleri ve İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur seferlerimiz hariç bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.

Deniz seferlerdeki iptaller toplu taşımada yoğunluğa neden oldu. Metrobüs ve Marmaray'da yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:39 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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