İstanbul'da Vatandaşı S.M.'yi Cadde Ortasında Öldüren Özbekistan Uyruklu Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da Vatandaşı S.M.'yi Cadde Ortasında Öldüren Özbekistan Uyruklu Şüpheli Tutuklandı

05.03.2023 14:07

İstanbul’da, Özbekistan uyruklu S.M.’yi cadde orasında bıçaklayarak ölümüne eden olduğu iddia edilen Özbekistanlı K.Y. yakalandı. Adliyeye sevk edilen K.Y., ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

İstanbul'da, Özbekistan uyruklu S.M.'yi cadde orasında bıçaklayarak ölümüne eden olduğu iddia edilen Özbekistanlı K.Y. yakalandı. Adliyeye sevk edilen K.Y., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Langa Hisarı Caddesi üzerinde 25 Şubat'ta meydana gelen olayda, Özbekistan uyruklu S.M. ile K.Y. isimli iki erkek arasında tartışma çıktı. İddiaya göre; tartışma sırasında K.Y., S.M.'yi bıçakladı. S.M.'nin bıçaklanma anı, olay yerindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, cadde üzerinde bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine sağlık ekipleriyle birlikte olay yerine gitti. Yaralanan olarak hastaneye kaldırılan S.M., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ, SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olaya ilgili soruşturma başlatan emniyet ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri incelemeye aldı. S.M.'yi Özbekistan uyruklu K.Y.'nin bıçakladığını belirleyen polis, şüpheli Kağıthane'nin Çeliktepe Mahallesi'nde suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına aldı.

ÖNCEDEN BİR TANIŞIKLIKLARI OLMADIĞI BELİRLENDİ

Emniyet ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda, hayatını kaybeden S.M. ile şüpheli K.Y.'nin daha önceden bir tanışıklıklarının olmadığı; K.Y.'nin, kendisine küfür ve hakaret ettiği için S.M.'yi bıçakladığı yönünde ifade verdiği bildirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli K.Y., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA
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