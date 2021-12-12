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Vatandaşların kabusu yankesici çetesinin suçüstü yakalandığı anlar kamerada - Son Dakika

Vatandaşların kabusu yankesici çetesinin suçüstü yakalandığı anlar kamerada

12.12.2021 09:48

Vatandaşların kabusu yankesici çetesinin suçüstü yakalandığı anlar kamerada Çetenin toplamda 119 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı Telefonlar ise vatandaşlara teslim edildi Kağıthane'de pazar yeri, market, mağaza ve kalabalık caddeleri mesken edinen bir çete, 14 vatandaşın cep telefonunu kaşla...

Vatandaşların kabusu yankesici çetesinin suçüstü yakalandığı anlar kamerada

Çetenin toplamda 119 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Telefonlar ise vatandaşlara teslim edildi

İSTANBUL - Kağıthane'de pazar yeri, market, mağaza ve kalabalık caddeleri mesken edinen bir çete, 14 vatandaşın cep telefonunu kaşla göz arasında yankesicilik yöntemiyle çaldı. Vatandaşların adeta kabusu haline gelen 119 suç kayıtlı çete, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından 60'dan fazla kamera izlenerek tespit edildikten sonra bir vatandaşın telefonunu çalmak üzereyken suçüstü yakalandı. Hareketli anlar kameralara yansırken, ele geçirilen telefonlar ise sahiplerine teslim edildi.

Kağıthane'de geçtiğimiz günlerde market, mağaza, pazar yeri ve kalabalık caddelerde 14 kişinin cep telefonu kaşla göz arasında yankesicilik yöntemiyle çalındı. Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar çevredeki kameraları incelediğinde telefonlarının çalındığı anlayarak soluğu emniyette aldı. Vatandaşların şikayeti üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Polis 60'dan fazla kamera görüntüsü inceledi

Olayların yaşandığı yerdeki yaklaşık 60 güvenlik kamera görüntüsünü tek tek inceleyen polis ekipleri, şahıslardan 2'sinin kız çocuğu diğerinin ise yaşı büyük bir erkek şahıs olduğunu belirledi. Bunun üzerine muhtemel olayın yaşanabileceği yerlerde önlem alan Kağıthane polisi çeteyi, geçtiğimiz Salı günü saat 17.30 sıralarında Gürsel Mahallesi'nde kalabalık bir caddede tam harekete geçtiği esnada suçüstü yakaladı. Yaşanan hareketli anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

119 kayıtlı yankesicilik çetesi çökertildi

Gözaltına alınan 55 suç kayıtlı Muhammet K. ve 2 adet suç kaydı olan kız çocuğu N.T. emniyete götürüldü. 62 suç kaydı olan B.T. isimli kız çocuğu ise yakalama esnasında kalabalıktan yararlanarak kaçtı. Emniyette işlemleri tamamlanan çete üyelerinden Muhammet K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.T. ise serbest bırakılarak ailesine teslim edildi. Polis ekipleri B.T. isimli suç makinesini her yerde arıyor. Öte yandan şahsın üst aramasında ele geçirilen 7 adet cep telefonu ise sahiplerine teslim edildi.

Vatandaşların kabusu yankesici çetesinin suçüstü yakalandığı anlar kamerada
Vatandaşların kabusu yankesici çetesinin suçüstü yakalandığı anlar kamerada
Vatandaşların kabusu yankesici çetesinin suçüstü yakalandığı anlar kamerada
Vatandaşların kabusu yankesici çetesinin suçüstü yakalandığı anlar kamerada
Vatandaşların kabusu yankesici çetesinin suçüstü yakalandığı anlar kamerada
Vatandaşların kabusu yankesici çetesinin suçüstü yakalandığı anlar kamerada
Vatandaşların kabusu yankesici çetesinin suçüstü yakalandığı anlar kamerada
Vatandaşların kabusu yankesici çetesinin suçüstü yakalandığı anlar kamerada
Vatandaşların kabusu yankesici çetesinin suçüstü yakalandığı anlar kamerada
Vatandaşların kabusu yankesici çetesinin suçüstü yakalandığı anlar kamerada
Vatandaşların kabusu yankesici çetesinin suçüstü yakalandığı anlar kamerada
Vatandaşların kabusu yankesici çetesinin suçüstü yakalandığı anlar kamerada

Çağlayan Polis Merkezi, Kağıthane, Market, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vatandaşların kabusu yankesici çetesinin suçüstü yakalandığı anlar kamerada - Son Dakika


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