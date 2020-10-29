İstanbul'da vatandaşlar 19.23'te İstiklal Marşı okudu - Son Dakika

İstanbul'da vatandaşlar 19.23'te İstiklal Marşı okudu

29.10.2020 20:57

Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıldönümünde vatandaşlar ellerinde bayraklarla pencere ve balkonlara çıktı.

Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıldönümünde vatandaşlar ellerinde bayraklarla pencere ve balkonlara çıktı. Bakırköy'de 19.23'te sokağa çıkan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıldönümünde saat 19.23'te bazı vatandaşlar sokağa çıktı, bazı vatandaşlar ise ellerine bayrakları alarak balkon ve pencerelere çıktı. Bakırköy'de bir bina önünde toplanan vatandaşlar saygı duruşunda bekleyip İstiklal Marşını okudu.

-İHA-

İstanbul'da vatandaşlar 19.23'te İstiklal Marşı okudu
İstanbul'da vatandaşlar 19.23'te İstiklal Marşı okudu
İstanbul'da vatandaşlar 19.23'te İstiklal Marşı okudu
İstanbul'da vatandaşlar 19.23'te İstiklal Marşı okudu

29 ekim cumhuriyet bayramı, İstiklal Marşı, Bakırköy, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da vatandaşlar 19.23'te İstiklal Marşı okudu - Son Dakika

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