İstanbul'da vatandaşlar 19.23'te sokak ve balkonlarda İstiklal Marşı okudu - Son Dakika

İstanbul'da vatandaşlar 19.23'te sokak ve balkonlarda İstiklal Marşı okudu
29.10.2020 20:18
İstanbul'da vatandaşlar 19.23'te sokak ve balkonlarda İstiklal Marşı okudu Cumhuriyet Bayramının 97. Yıldönümünde vatandaşlar ellerinde bayraklarla pencere ve balkonlara çıktı.
İstanbul'da vatandaşlar 19.23'te sokak ve balkonlarda İstiklal Marşı okudu
İSTANBUL - Cumhuriyet Bayramının 97. Yıldönümünde vatandaşlar ellerinde bayraklarla pencere ve balkonlara çıktı. Bakırköy'de 19.23'te sokağa çıkan vatandaşlar saygı duruşunda bulunarak ardından İstiklal Marşını okudu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. Yıldönümünde saat 19.23'te bazı vatandaşlar sokağa çıktı, bazı vatandaşlar ise ellerine bayrakları alarak balkon ve pencerelere çıktı. Bakırköy'de bir bina önünde toplanan vatandaşlar saygı duruşunda bekleyip İstiklal Marşını okudu.
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