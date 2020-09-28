İstanbul'da vatandaşlar Ermenistan'ı kınayarak Azerbaycan'a destekte bulundu - Son Dakika

İstanbul'da vatandaşlar Ermenistan'ı kınayarak Azerbaycan'a destekte bulundu

İSTANBUL - Kadıköy'de bir grup vatandaş Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınadı. Milli marşları okuyan grup Azerbaycan'a destek vererek sloganlar attı.

Kadıköy'de bir araya gelen bir grup Türk ve Azeri Türk vatandaşları Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları kınayarak Azerbaycan halkının ve ordusunun yanın olduklarını belirten sloganlar attı. Rıhtımda İstiklal Marşını okuyan grup Azerbaycan Milli marşını okuduktan sonra 'Karabağ" Azerbaycanındır diye sloganlar attı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise araçlarının kornalarına basarak destek de bulundu. Sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat eden grup bir müddet sonra dağıldı.