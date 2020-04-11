İstanbul'da vatandaşlar market ve fırınlara akın etti - Son Dakika

İstanbul'da vatandaşlar market ve fırınlara akın etti

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı gelmesinin ardından İstanbul'da yasağın uygulanmasına kısa bir süre kala vatandaşlar market ve fırınlara akın etti. Yaşanan yoğunluk yüzünden fırında bulunan ekmeklerin tükendiği görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Bahçelievler Yenibosna Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan bir fırına gelen onlarca vatandaş fırın ve market önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yaşanan yoğunluktan dolayı fırında ekmek kalmadı. Bazı vatandaşlar ise fırın önünde beklemeye devam ettiği görüldü. Öte yandan birçok vatandaşın da gıda alışverişi yaparak poşetler ile evlerine doğru hareket ettiği görüldü.