İstanbul'da vatandaşlar sandık başında
1 saat önce
İstanbullular Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandık başına gitti.
İstanbullular Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandık başına gitti. 08.00 itibariyle okullara giden İstanbullular, oy kullanmaya işlemine başladı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:43 Kaynak: İHA
23 Haziran seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için İstanbullular erkenden okullara gitti. Saatlerin 08.00'i göstermesinin ardından vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı. - İSTANBUL
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