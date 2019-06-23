İstanbul'da vatandaşlar sandık başında

İstanbullular Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandık başına gitti.

İstanbullular Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandık başına gitti. 08.00 itibariyle okullara giden İstanbullular, oy kullanmaya işlemine başladı.



23 Haziran seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için İstanbullular erkenden okullara gitti. Saatlerin 08.00'i göstermesinin ardından vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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