İstanbul'da vatandaşlar sandık başında
1 saat önce
İstanbul'da vatandaşlar sandık başındaİSTANBUL - İstanbullular Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandık başına gitti.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:47 Kaynak: İHA
'da vatandaşlar sandık başında
İSTANBUL - İstanbullular Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandık başına gitti. 08: 00 itibariyle okullara giden İstanbullular oy kullanmaya işlemine başladı.
23 Haziran seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için için İstanbullular erkenden okullar gitti. Saatlerin 08: 00'i göstermesinin ardından vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı.
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