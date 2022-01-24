Üye Girişi
İstanbul'da vatandaşlar tipi altında Halk Ekmek kuyruğunda bekledi - Son Dakika

İstanbul'da vatandaşlar tipi altında Halk Ekmek kuyruğunda bekledi

24.01.2022 21:22
İstanbul'da vatandaşlar tipi altında Halk Ekmek kuyruğunda bekledi

İstanbul Sultangazi'de yoğun kar yağışı ve tipi altında Halk Ekmek kuyruğunda bekleyen vatandaşlar, cep telefonları kamerasına yansıdı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, hayati fonksiyonları derinden etkilemeye devam ediyor. Sultangazi Sultançiftliği'ndeki Halk Ekmek kuyruğu da cep telefonu kamerasına takıldı. Görüntüleri CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir sosyal medya hesabından yayınladı.

TUNCAY ÖZKAN'DAN YORUM

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan görüntülerle ilgili "İstanbul'da kara kışta halk ekmek kuyruğu. Saray'a sorsan varlık kuyruğu der. Bu düzen değişmeli" yorumunda bulundu.

BAHADIR ERDEM SERT ÇIKTI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ise görüntüler için, "Dondurucu soğukta, milleti ucuz ekmek için şu hale soktunuz ya! Utanın! Allah'ınızdan bulun!" ifadelerini kullandı.

Görüntüler İstanbul'dan! Vatandaşlar tipi altında Halk Ekmek kuyruğu bekledi
YORUMLAR
500

Halk Ekmek, Sultangazi, İstanbul, kar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'da vatandaşlar tipi altında Halk Ekmek kuyruğunda bekledi - Son Dakika


Son Dakika: Bakan Dönmez'den "İran doğal gazı borç yüzünden kesti" iddialarına yanıt geldi Son Dakika: Bakan Dönmez'den "İran doğal gazı borç yüzünden kesti" iddialarına yanıt geldi         
21:12
Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu         
17:01
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi         
15:57
Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek         
15:12
Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor         
14:26
Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu         
13:40
Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler         
12:34
4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım 4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım         
12:07
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor         
07:52

Son Dakika Haberleri
21:22 İstanbul'da vatandaşlar tipi altında Halk Ekmek kuyruğunda bekledi
21:12 Son Dakika: Bakan Dönmez'den "İran doğal gazı borç yüzünden kesti" iddialarına yanıt geldi
21:03 İş Bankası çalışanlarının maaşlarına yüzde 51 zam yaptı
21:01 Son Dakika: İstanbul'da yoğun kar yağışı sebebiyle metro seferleri uzatıldı
20:53 Balotelli, Adana Demirspor'da küllerinden doğdu!
20:37 Ölen annesinin kalp atışını duyan bebeğin verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
20:37 Ahmet Davutoğlu cephesinden Demirtaş'a dava yanıtı: Kötü niyetli bir yaklaşımdır
20:34 TEM otoyolu ve caddede mahsur kalan vatandaşlar bölgedeki hastaneye sığındı
20:28 Kocaeli'de belediye hoparlöründen trafiğe çıkılmaması çağrısı yapıldı
20:24 Son Dakika: İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 21:30:49. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da vatandaşlar tipi altında Halk Ekmek kuyruğunda bekledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement