İstanbul'da etkili olan kar yağışı, hayati fonksiyonları derinden etkilemeye devam ediyor. Sultangazi Sultançiftliği'ndeki Halk Ekmek kuyruğu da cep telefonu kamerasına takıldı. Görüntüleri CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir sosyal medya hesabından yayınladı.
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan görüntülerle ilgili "İstanbul'da kara kışta halk ekmek kuyruğu. Saray'a sorsan varlık kuyruğu der. Bu düzen değişmeli" yorumunda bulundu.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ise görüntüler için, "Dondurucu soğukta, milleti ucuz ekmek için şu hale soktunuz ya! Utanın! Allah'ınızdan bulun!" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Yaşam › İstanbul'da vatandaşlar tipi altında Halk Ekmek kuyruğunda bekledi - Son Dakika