İstanbul için kar uyarısı! 1995 ve 2006'nın kasım ayları işaret edildi - Son Dakika
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İstanbul için kar uyarısı! 1995 ve 2006'nın kasım ayları işaret edildi

06.11.2022 15:01

İstanbul'da etkili olan sıcaklar yerini soğuk havaya bırakıyor. Yurdun belirli kesimlerinde hava sıcaklığının düşeceğine vurgu yapan meteorolojik kaynaklar yağışlı havayla birlikte sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalacağını belirtiyor. İstanbul için sürpriz bir kar yağışı tahmininde de bulunan kaynaklar ay ortasında ciddi bir sistem ihtimalinin arttığına işaret ederek 9 Kasım 1995 ve 4 Kasım 2006'yı örnek gösteriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre yurdun belirli kesimlerinde etkili olacak yağışlı hava ile birliktesıcaklıklar 4 ila 8 derece azalacak.

HAVALAR BUGÜNDEN İTİBAREN SOĞUYOR

İstanbul'da bugün etkili olan sıcak havanın yerini serin bir havaya bırakacağını ifade eden meteorolojik kaynaklardan sürpriz bir kar yağışı tahmini geldi.

İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI GELDİ

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul için dikkat çeken bir kar uyarısında bulundu.

"EN ÇOK ETKİLENECEK YERLER MARMARA VE BATI KARADENİZ"

Ökten'in paylaşımı şu şekilde; "Ay ortası ciddi bir sistem ihtimali artıyor. İstanbul'a dahi kar getirme potansiyeli var. Kasım ayında olmaz demeyin. 9 Kasım 1995 ve 4 Kasım 2006'da oldu. En çok etkilenecek yerler Marmara ve Batı Karadeniz olarak gözüküyor. İç bölgelerde de kar yapabilecek."

İstanbul için kar uyarısı! Kasım ayı ortasını işaret eden meteorolojik kaynaklar 9 Kasım 1995 ve 4 Kasım 2006'yı hatırlattı
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