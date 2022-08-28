İstanbul'da vatandaşların kabusu hırsız yakalandı: 22 otomobilin multimedya cihazını çaldı - Son Dakika
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İstanbul'da vatandaşların kabusu hırsız yakalandı: 22 otomobilin multimedya cihazını çaldı

28.08.2022 09:57

- İstanbul'da vatandaşların kabusu hırsız yakalandı: 22 otomobilin multimedya cihazını çaldı Kağıthane'de bir hırsız aynı marka 22 otomobilin multimedya sistemini çaldı Sistemleri 300 liraya sattığı öğrenilen hırsız polis tarafından yakalandı Kağıthane'de aynı marka 22 otomobilin görüntü ve...

- İstanbul'da vatandaşların kabusu hırsız yakalandı: 22 otomobilin multimedya cihazını çaldı

Kağıthane'de bir hırsız aynı marka 22 otomobilin multimedya sistemini çaldı

Sistemleri 300 liraya sattığı öğrenilen hırsız polis tarafından yakalandı

İSTANBUL - Kağıthane'de aynı marka 22 otomobilin görüntü ve ses sistemlerini çalarak 300 lira karşılığında satan hırsız, Sadabad Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, adliyeye sevk edilen hırsız tutuklandı.

Kağıthane Merkez, Nurtepe ve Hamidiye Mahalleleri'nde geçtiğimiz sene ve bu sene içerisinde farklı tarihlerde otomobillerden multimedya sistemleri çalındı. Şikayetlerin artması üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro polisleri çalışma başlattı. Vatandaşların otomobillerini park ettiği yerlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, araçların camlarını kırarak kısa sürede görüntü ve ses sistemlerini çalındığını gördü.

Polis işyerlerini de takibe aldı

Çalışmalarını derinleştiren polis, 2 şüphelinin otomobille geldiğini birinin gözcülük yaptığını ve diğerinin de otomobillere girdiğini belirledi. Şüphelilerin geldikleri otomobilin plakasını da tespit eden ekipler, kiralık olduğunu belirleyerek kiralama şirketiyle irtibat kurdu. Yapılan görüşmelerde otomobilin Umut Kemal G.'nin kiraladığı tespit edildi.

Kağıthane polisi adım adım iz sürdü

Sadabad Polis Merkezi Amirliği ekipleri ayrıca çalınan sistemlerin satılabileceği işyerlerini de takibe aldı. Devam eden çalışmalarda Umut Kemal G., Nurtepe'de sokak üzerinde kıskıvrak yakalandı. Şahıs suçunu itiraf ederken çaldığı ekranları ise Beyoğlu ve Şişli'deki işyerlerine 300 lira karşılığında sattığını söyledi. Şüphelinin üst aramasında tornavidalar ve teller ele geçirildi.

Çaldıklarını 300 liraya satmış

Gözaltına alınarak Sadabad Polis Merkezi Amirliğine götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "otodan hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin otomobillerin camını kırarak içeri girdiği ve görüntü ve ses sistemlerini çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaynak: İHA

Kağıthane, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da vatandaşların kabusu hırsız yakalandı: 22 otomobilin multimedya cihazını çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da vatandaşların kabusu hırsız yakalandı: 22 otomobilin multimedya cihazını çaldı - Son Dakika
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