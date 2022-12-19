İstanbul'da büyük kar yağışı için geri sayıma geçildi! Havalar 12 derece soğuyacak - Son Dakika
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İstanbul'da büyük kar yağışı için geri sayıma geçildi! Havalar 12 derece soğuyacak

19.12.2022 11:04

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da önümüzdeki hafta sıcaklıkların aniden 12 derece düşmesi beklenirken, kar yağışının da aralık sonu ya da ocak başı etkili olacağı öngörülüyor.

Aralık ayının sonlarına doğru gelinmesiyle birlikte başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan vatandaşlar kar yağışının ne zaman etkili olacağını merak ediyor. Kar yağışını sevenler için müjdeli haber de çok geçmeden geldi. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek. Uzmanlara göre ise kar yağışı aralık sonu ya da ocak başı bekleniyor.

MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGAR VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Türkiye`nin, kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bugün ve yarın Marmara ve Ege`nin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Soğuk havayla birlikte Marmara`nın doğusunun yüksek kesimleri, Karadeniz`in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu`nun güney ve doğusu ile Akdeniz`in yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI ANİDEN DÜŞECEK

Kar yağışının yarın Konya ve Karaman çevreleri ile Antalya`nın doğusunun yükseklerinde kuvvetli olması beklendiğinden başta Konya-Antalya karayolu olmak üzere ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması isteniyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 6-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi, çarşamba günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak tekrar artması bekleniyor.

FIRTINA BEKLENİYOR

Aynı zamanda, bugün ve yarın Marmara ve Ege`nin batısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

ORHAN ŞEN DE KONUŞTU

Hava tahmin uzmanı Orhan Şen de konuyla ilgili şunları söyledi: "Kış havasına girdi Türkiye, Aralık'ın 20'sinden itibaren kış havası başladı. İstanbul çok soğuk şu anda. Soğuk olmasının nedenlerinden bir tanesi de nem fazla olduğu için. Sıcaklık 9 derece olmasına rağmen çok daha düşük hissediyoruz. Çünkü biraz da poyraz var. Poyraz sıcaklığı daha düşük hissettirir neredeyse biz burada 4-5 derecelik bir sıcaklık hissediyoruz."

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SON DAKİKA: İstanbul'da büyük kar yağışı için geri sayıma geçildi! Havalar 12 derece soğuyacak - Son Dakika
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