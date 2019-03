İstanbul'da ve Türkiye'de 1 Nisan'da Çok Güzel Çiçekler Açacak"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Baharda açacak bir çiçeği bu konuşmalar engeller mi? Çiçek açıyor kardeşim. İstanbul'da ve bütün Türkiye'de 1 Nisan'da çok güzel çiçekler açacak" dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Baharda açacak bir çiçeği bu konuşmalar engeller mi? Çiçek açıyor kardeşim. İstanbul'da ve bütün Türkiye'de 1 Nisan'da çok güzel çiçekler açacak" dedi. Yerel Seçime iki gün kala çalışmalarını Güngören'de sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde ilçeye gelerek seçim otobüsüyle vatandaşları selamladı. İlçe gezisi sırasında bazı noktalarda araçtan inerek vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, Köyiçi Yürüyüş Yolundaki halk buluşmasına katıldı. Burada vatandaşların sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, çözüm önerilerini anlatarak seçimde destek istedi.



"İSTANBUL'DA VE TÜRKİYE'DE 1 NİSAN'DA ÇOK GÜZEL ÇİÇEKLER AÇACAK"



Güngören'deki halk buluşmasında vatandaşlara hitap eden Ekrem İmamoğlu, "Herkesi devlet adamlığı görevine davet ediyorum. Şimdi bakın Sayın Cumhurbaşkanı böyle konuşuyor, bakanı başka türlü tehdit ediyor, bizi de bunların içine katıyor. Neymiş efendim, meclis listelerinde birileri varmış, seçilirse gerekeni yaparız, niye seçilirlerse şimdi yapsana elini tutan mı var. Görüyorum ki çok heyecanlı bir arkadaş, ne diyeceğini bazen bilmiyor, üzülüyorum. O konuşma tarzından çocukları ürkütür diye üzülüyorum. Yoksa bizim hiç umurumuzda değil. Baharda açacak bir çiçeği bu konuşmalar engeller mi? Çiçek açıyor ya çiçek açıyor kardeşim. 1 Nisan'da çok güzel çiçekler açacak İstanbul'da ve bütün Türkiye'de" diye konuştu.



"BİZ HER TAVRIMIZLA DERS VERMEYE GELİYORUZ"



31 Mart'ta seçimin kazanılması halinde kutlama yapılmasını istemediğini yineleyen İmamoğlu, "Biz her tavrımızla ders vermeye geldik. Milletçe bir olduğumuz iri olduğumuz diri olduğumuzu göstermek adına hiç kimseyi dışarıda bırakmamak adına o akşam efendim seçimi kazandın kornalar çalalım, dışarıya çıkalım bağıralım çağıralım istemiyoruz. Çünkü bir kişinin bile kalbi kırılırsa ben üzülürüm. Herkes kalpleri kıra kıra seçim kazanmak istiyor olabilir. Ben bu şehirde 16 milyon insanın kalplerini kazana kazana seçim kazanacağım" şeklinde konuştu.



"OY VERMEYENLERİN DE VALLAHİ BİLLAHİ KALBİNİ DE SAYGISINI DA KAZANDIM"



Güngören'deki halk buluşmasının ardından Esenler Dörtyol Meydanı'na geçen İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, her kesimden oy istediğini yineleyerek, "Ben İstanbul'un tamamının oyuna talibim demiştim. Ben herkesin oyunu istedim. Allah şahit kul da şahit benim gözlerim görüyor. Bana ciddi bir kesim oy verecek biliyorum. Oy vermeyenlerin de vallahi billahi kalbini de saygısını da kazandım. Gözlerinden hissediyorum. Alışkanlıklarım var belki sana oy vermeyeceğim ama bir dahaki sefere sana oy verebilirim diyor. Dolayısıyla kimsenin kalbini kırmayacağız, hep güler yüzlü, samimi olacağız" dedi.



(Mehmet Başa - Ferhat Yasak/İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

24 Haziran'ı Bilen Şirketten Son Yerel Seçim Anketi Geldi! Ankara ve İstanbul'da Yarış Kafa Kafaya

Çin, Türkiye'deki Yatırımlarını İkiye Katlayacak

Adaklık Koyunlarını Alevlerin Arasından Böyle Kurtardı

Yılın İlk İki Ayında Köprü ve Otoyollardan 293 Milyon 800 Bin Lira Gelir Sağlandı