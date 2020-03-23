İSTANBUL'DA VEFA HATLARI DEVREDE 65 YAŞ VE ÜSTÜNÜN TALEPLERİ BÖYLE KARŞILANIYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA VEFA HATLARI DEVREDE 65 YAŞ VE ÜSTÜNÜN TALEPLERİ BÖYLE KARŞILANIYOR - Son Dakika

İSTANBUL'DA VEFA HATLARI DEVREDE 65 YAŞ VE ÜSTÜNÜN TALEPLERİ BÖYLE KARŞILANIYOR

6 saat önce

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için 39 ilçede kurulan "Vefa İletişim Merkezi" talepleri karşılıyor.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için 39 ilçede kurulan "Vefa İletişim Merkezi" talepleri karşılıyor.

Üsküdar'da çağrı hatlarını arayanların ihtiyaçları böyle karşılandı.

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - İSTANBUL, (DHA) - KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için İstanbul Valiliği koordinesinde kurulan "Vefa İletişim Merkezleri" hizmete girdi . 39 ilçede kurulan çağrı merkezleri için kaymakamlıklar ve ilçe belediyeleri koordineli çalışıyor. Yalnız yaşayan veya çeşitli sebeplerden dolayı dışarı çıkamayan vatandaşlar 24 saat boyunca çağrı merkezlerini arayarak taleplerini iletebiliyor. Sahada bulunan İstanbul Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, ilçe zabıta ekipleri ve güvenlik güçleri bu ihtiyaçları karşılayarak, talepleri yerine getiriyor. Ayrıca yalnız yaşayan vatandaşların talepleri olmaması durumunda dahi o mahalledeki muhtar ve cami görevlileri vatandaşlara ulaşarak ihtiyaçları olup olmadığını soruyor.

"YASAĞA UYUYORUZ... EKMEK İHTİYACIMIZ VARDI, ONU ALACAKLAR"

Öğle saatlerinde Üsküdar Kaymakamlığı'nda bulunan Vefa İletişim Merkezi'ne ulaşan 77 yaşındaki İlyas Güçlü, çocuğunun böbrek hastası olduğunu ifade ederek, eşi ve kendisinin de 65 yaş üstü olduğu için dışarı çıkamadıklarını ifade etti. Ekipler Güçlü ailesinin yaşadığı eve giderek ihtiyaçlarını sordu. İlyas Güçlü'nün ekmek ihtiyacı olduğunu belirtmesi üzerine Vefa İletişim Merkezi tarafından görevlendirilen ekipler markete giderek o ihtiyacı karşıladı. İlyas Güçlü, "Yasağa uyuyoruz. Ekmek ihtiyacımız vardı. Onu da alacaklar. Şimdilik başka bir ihtiyaç yok. Dışarı çıkan herkesin bilinçli olması lazım. Bilinçli olmadıktan sonra yapacak bir şey yok" diye konuştu. Ekipler bir başka vatandaştan gelen ilaç talebini de eczaneye giderek karşıladı.

Talep doğrultusunda sıcak yemek ihtiyacı karşılanan Ragıp Evci, "Buradan dışarı çıkanları seyrediyoruz. İnsanlar anlamıyor mu diyoruz. Evinizde oturun. Gençler sağ olsun ihtiyaç olup olmadığını soruyorlar. Zaten telefon numaraları da verilmiş. Acil bir şey olursa o telefonlardan arıyoruz" şeklinde konuştu.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN ÇAĞRI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal paylaşım sitesindeki hesabından Vefa İletişim Merkezleriyle ilgili paylaşım yaptı. Vali Yerlikaya, paylaşımında "65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımıza yardımcı olmak için; İstanbul Vefa Sosyal Destek Grubu ile İstanbul İl Vefa İletişim Merkezimizi oluşturup çalışmalarımıza başladık. #EvindeKalİstanbul" ifadelerini kullandı. Ayrıca valilik tarafından yapılan çağrıda "Tek başına yaşayan, ihtiyacını karşılayacak yakını bulunmayan; 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızdan biriyseniz veya çevrenizde böyle biri varsa temel ihtiyaçlarını karşılayabilmemiz için 39 ilçemizde oluşturduğumuz Vefa İletişim Merkezimize lütfen bildirin" ifadeleri yer aldı.

SEYAHAT İÇİN İZİN BELGESİ GEREKİYOR

İstanbul dışında ikamet edip, çeşitli nedenlerden dolayı İstanbul'a gelen ve yaşadığı şehre gitmek isteyen vatandaşlar için "Seyahat İzin Belgesi" veriliyor. Çağrı merkezine ulaşarak formu dolduran 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar uygun görülmesi durumunda yaşadıkları şehirlere gidebiliyor.

İSTANBUL'DA VEFA HATLARI DEVREDE 65 YAŞ VE ÜSTÜNÜN TALEPLERİ BÖYLE KARŞILANIYOR

Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:23 Kaynak: DHA

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