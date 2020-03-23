İstanbul'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlılar için iş başında - Son Dakika
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İstanbul'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlılar için iş başında

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsü tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü yaşlılar için oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ekipleri sokaklara çıktı.

İstanbul'da

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsü tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü yaşlılar için oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ekipleri sokaklara çıktı. Zeytinburnu, Beyoğlu ve Sarıyer'de Kaymakamlıklarca oluşturulan ekipler, yaşlıların ihtiyaç listelerini alarak marketten alışveriş yaptı. Kapıda ihtiyaçları teslim edilen yaşlıların mutluluğu gözlerinden okundu.


İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsü tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü yaşlılar için ilçe kaymakamlıklarınca oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ekipleri sokaklara çıktı. İstanbul'un 39 ilçesinde oluşturulan Vefa İletişim Merkezleri'ni arayan yaşlılar, ihtiyaçlarını telefonla iletti. İhtiyaç listesinin alınmasının ardından markete giden polis ve zabıtalar alışveriş listesindeki ihtiyaçları karşıladı. Sarıyer, Zeytinburnu ve Beyoğlu'nda yaşlıların evlerini tek tek dolaşan polis, zabıta ve bekçiler, sipariş verilen malzemeleri dağıttı.


Zeytinburnu'nda Gökalp mahallesinde ikamet eden ve 65 yaş üstü olan Mehmet Akgül evden çıkma yasağı olduğu için Zeytinburnu Kaymakamlığını arayarak ihtiyaçlarının karşılanmasını istedi. Çağrı merkezi tarafından ihtiyaçlar listesi not alınarak Vefa Sosyal Destek Grubuna iletildi. Grup daha sonra istenilen gıda ve ilaçları market ve eczaneden temin ederek Mehmet Akgül'ün adresine giderek alınan malzemeler teslim edildi.


Bu hizmetten dolayı emeği geçen herkese teşekkür eden Mehmet Akgül, " Cumhurbaşkanımız, Kaymakamımız ve herkesten Allah razı olsun. Bu memleket için çalışan herkesi Allah var etsin. Biz dışarı çıkamadığımız için aradık ve bize yardım hemen geldi. Bin kere razı olsun" dedi.


Sarıyer'de ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer Kaymakamlığı'nca oluşturulan yardım kolileri ihtiyaç sahibi yaşlıların evine tek tek dağıttı. Yardım malzemelerini alan yaşlı vatandaşlar, büyük mutluluk duyduklarını söyledi.


Beyoğlu Halıcıoğlu'nda ikamet eden 80 yaşındaki Güney Aygün de Beyoğlu Kaymakamlığı'nı arayarak alışveriş için yardım istedi. Evine giderek 80 yaşındaki Aygün'ün ihtiyaçlarını öğrenen polis ve zabıta ekipleri, ardından markete giderek alışveriş yaptı. Ekipler market ve eczaneden aldıkları malzemeleri tekrar Aygün'ün evine götürdü. - İSTANBUL

İçişleri Bakanlığı, Zeytinburnu, İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:21 Kaynak: İHA

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