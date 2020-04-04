Son Dakika › Güncel › İstanbul'da vefat edenlerin cenazesi kaymakamlık izniyle memleketlerine gönderilecek - Son Dakika
İstanbul'da vefat edenlerin cenazesi kaymakamlık izniyle memleketlerine gönderilecek
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı dışında diğer nedenlele vefat eden vatandaşların, cenaze aracı veya ambulans ile memleketlerine sevki için kaymakamlıklar tarafından seyahat izni verileceğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı dışında diğer nedenlele vefat eden vatandaşların, cenaze aracı veya ambulans ile memleketlerine sevki için kaymakamlıklar tarafından seyahat izni verileceğini duyurdu.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 tanısı dışında diğer nedenlerden dolayı vefat eden vatandaşlarımızın, cenaze aracı veya ambulans ile memleketlerine sevki için kaymakamlıklarımız tarafından seyahat izni verilecektir. Her cenaze için izin verilecek azami sayı 4 kişi ile sınırlandırılmıştır." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 02:58 Kaynak: AA
Son Dakika Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı