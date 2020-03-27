İstanbul'da virüs fırsatçılarına arka arkaya baskın - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da virüs fırsatçılarına arka arkaya baskın - Son Dakika

İstanbul'da virüs fırsatçılarına arka arkaya baskın

7 saat önce

İstanbul Küçükçekmece'de, yasa dışı olarak maske üreten imalathanelere polis ve zabıta ekiplerince yapılan baskınlarda 33 bin 400 adet sahte maske ele geçirildi.

İstanbul'da virüs fırsatçılarına arka arkaya baskın, System.String[]

İstanbul Küçükçekmece'de, yasa dışı olarak maske üreten imalathanelere polis ve zabıta ekiplerince yapılan baskınlarda 33 bin 400 adet sahte maske ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Küçükçekmece'de iki iş yerlerinde sahte maske üretildiği bilgisini edinen polis, harekete geçti. İstanbul Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün ve dün akşam saatlerinde Halkalı Merkez Mahallesi, Sakarya Sokak ile Dereboyu Caddesi üzerinde bulunan yasa dışı iki imalathanede izinsiz ve sağlıksız şekilde sahte maske üretimi yapıldığını belirleyen polis ve zabıta ekipleri, söz konusu adreslere baskın düzenledi. Baskın yapılan imalathanede daralı ağırlığı 26 kiloyu aşan 33 bin 400 adet sahte maske, maske üretiminde kullanılan rulo halde çok sayıda kumaş ele geçirildi. Kayıt dışı faaliyet gösteren her iki iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

(İHA)

Küçükçekmece, İstanbul, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:25 Kaynak: İHA

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