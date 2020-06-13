İstanbul'da virüs güvenlikli restoran - Son Dakika

İstanbul'da virüs güvenlikli restoran

Beyoğlu'nda bir restoran sosyal mesafeyi masaları cam fanus içine alarak sağlıyor.

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Beyoğlu'nda bir restoran sosyal mesafeyi masaları cam fanus içine alarak sağlıyor. Restoran gelen konuklar etkileyici manzaraya karşı izole bir şekilde akşam yemeğinin keyfine varıyor.


Yeni tip koronavirüs (Covid-19) sürecinde Türkiye'de vaka sayılarının kontrol altına alınmasıyla normalleşmeye geçildi. Bu kapsamda salgın başlangıcında kapanan kafe ve restoranlar yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı. Normalleşmeye geçilse de sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri yüksek seviyede tutuluyor.


İstanbul Beyoğlu'nda 'Altın Boynuz' olarak adlandırılan Haliç'e bakan bir restoran normalleşme sürecinde aldığı önlemle dikkat çekti. İşletme sahibi cam fanus içerisinde İstanbul'un eşsiz manzarasına karşı misafirlerini ağırlıyor. Müşteriler tamamen izole bir ortamda yemeklerini yerken, aynı zamanda manzaranın tadını çıkarıyor. Açık havada manzara eşliğinde hizmet veren restorandaki misafirler de hallerinde memnun. Kahvaltı ve akşam yemeği konseptleriyle hizmet veren işletmede cam fanuslar, her müşteriden sonra dezenfekte edilerek yeni misafirlerine hazırlanıyor. Ayrıca verilen hizmet paylaşımlı olarak değil, sadece birbirlerini tanıyan misafir gruplarına sağlanıyor.


"Misafirlerimiz güvenle gelip hizmet alabilirler"


Restorandaki cam fanus uygulaması hakkında bilgi veren işletmenin yöneticisi Oğuzhan Par, "İki terastan oluşan bir restoranız. Misafirlerimiz güvenle gelip hizmet alabilirler. Tüm servis personelimiz ve garson arkadaşlarımız siperlik kullanıyor. Boşalan fanusumuza hemen misafir kabul etmiyoruz. Önce havalandırıp dezenfekte ettikten sonra yeni misafirlerimiz için hazırlıyoruz" dedi.


"Yoğun bir ilgi var"


Şu anda kadar yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını anlatan Par, "Pandemi tüm dünyada etkili oluyor. Bu nedenle yoğun bir ilgi var. Biz de bu ilgiden çok memnunuz. Tüm misafirlerimizi ağırlamak istiyoruz. Paylaşımlı olarak değil, misafirlerimiz kendi gruplarıyla gelebiliyorlar" diye konuştu.


"Evlilik yıldönümüzü kutluyoruz"


Koronavirüs sürecinde evlilik yıldönümlerini kutlamak amacıyla restorana gelen çift, cam fanus uygulamasını çok beğendiklerini belirterek, güvenli bir şekilde İstanbul'un eşsiz manzarasına karşı bu özel anı paylaşmaktan mutluluk duyduklarını söylediler.


Söz konusu restoran randevu sistemiyle çalışarak, kahvaltı ve akşam yemeği konseptleriyle hizmet veriyor. - İSTANBUL

Koronavirüs, İstanbul, Beyoğlu, Haliç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 10:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da virüs güvenlikli restoran - Son Dakika Ekonomi

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