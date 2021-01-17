Yaban hayvanları için yem bırakıldı - Son Dakika

Yaban hayvanları için yem bırakıldı

17.01.2021 16:39

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Belgrad Ormanı, Polonezköy, Şile ve Aydos'ta çeşitli noktalara yem bırakıldı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Belgrad Ormanı, Polonezköy, Şile ve Aydos'ta çeşitli noktalara yem bırakıldı.

Çalışmalara katılan Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kışın şiddetli soğuktan, fırtınadan ve kardan yeteri kadar beslenemeyen yaban hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için yemlerle desteklendiğini söyledi.

İstanbul'da 1. Bölge Müdürlüğü olarak 6 ilde faaliyetlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Ulu, "Ağır geçen kış şartları için de yaban hayvanlarını beslemek amacıyla program başlattık. Bugün İstanbul'da av hayvanlarının en yoğun olduğu noktalara yem bıraktık. Amacımız aç kalan yaban hayvanların beslenmelerini sağlayarak onların doğal ortamlarında kalmasını sağlamak, vatandaşlarımızı yerleşim yerlerine inerek rahatsız etmelerini engellemek." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, yaban hayatının desteklenmesi ve sürdürülebilirliğin artırılması için bu yıl yemleme programını iki katına çıkardığını hatırlatan Ulu, şunları kaydetti:

"Bugün Belgrad Ormanı'nda Polonezköy'de, Çatalca'da Şile'de Aydos'ta ve farklı iki noktada yemleme çalışmalarımız devam ediyor. Sadece arpa ve buğday değil diğer yırtıcılar için de yemlerimiz var. Bugün sadece İstanbul'da doğal ortamlara 1000 kilogram yem bıraktık. İstanbul'da yaban hayvanlarının popülasyonunun artmasını istiyoruz. Çalışmalarımız sadece yaban hayvanlarıyla sınırlı değil. Kedi ve köpeklere de mama dağıtıyoruz. Ağır geçen kış şartlarında gece-gündüz çalışmalara devam ediyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünce 2021 yılında müdürlüğe bağlı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya'ya beşer tondan toplamda 30 ton yem bırakılması planlandı. "

Bu arada, yemlerin bırakılmasından kısa süre sonra alana yerleştirilen fotokapana gelen çok sayıda geyiğin yemlerden yediği görüldü.

Yaban hayvanları için yem bırakıldı
Yaban hayvanları için yem bırakıldı
Yaban hayvanları için yem bırakıldı
Yaban hayvanları için yem bırakıldı
Yaban hayvanları için yem bırakıldı

Belgrad Ormanları, Polonezköy, İstanbul, Şile, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaban hayvanları için yem bırakıldı - Son Dakika


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