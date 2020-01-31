İstanbul'da yabancı mafya üyelerine operasyon: 16 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da yabancı mafya üyelerine operasyon: 16 gözaltı

6 saat önce

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, çeşitli suç organizasyonlarında bulunarak birbirlerine karşı eylem hazırlığında oldukları tespit edilen yabancı suç örgütlerine üye 16 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da yabancı mafya üyelerine operasyon: 16 gözaltı, System.String[]

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, çeşitli suç organizasyonlarında bulunarak birbirlerine karşı eylem hazırlığında oldukları tespit edilen yabancı suç örgütlerine üye 16 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da çeşitli suçlara karıştıkları ve kendi aralarında illegal suç organizasyonlarında bulundukları ileri sürülen yabancı mafya üyelerini tespit etti. Yabancı suç örgütünün 1'i Rus, 3'ü Ukrayna, 4'ü Gürcistan, 8'i Azerbaycan uyruklu olmak üzere 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tamamı gözaltına alınan şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda, 1 kalaşnikof silah, 11 tabanca, 7,62 çapında 60 mermi, 9 mm çapında 150 fişek ve 12 adet 45 kalibre mermi ele geçirildi.

Tamamı doğu bloğu ülkeler vatandaşı olan mafya üyelerinin, birbirlerine yönelik saldırılar düzenleyeceği bilgisi edinildi.

(İHA)

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
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