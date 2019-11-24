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İstanbul'da yabancı uyruklu kadın eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı
6 saat önce
İstanbul Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu kadın, eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 07:30 Kaynak: AA
İstanbul Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu kadın, eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
Kızılçeşme Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde kendisi gibi yabancı uyruklu eşi H.Ö. ve 2 çocuğu ile ikamet eden F.Ö'nün, eşini uyuduğu sırada baltayla vurarak öldürdüğü ileri sürüldü.
Daha sonra alt kattaki komşuna giderek olayı anlattığı öne sürülen F.Ö, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri evde inceleme yaptı.
Çiftin çocukları da ekipler tarafından emniyete götürüldü.
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