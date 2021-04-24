İstanbul'da yabancı uyruklu kadının çantasından para çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da yabancı uyruklu kadının çantasından para çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinde yabancı uyruklu kadının çantasından yankesicilik yöntemiyle 16 bin lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinde yabancı uyruklu kadının çantasından yankesicilik yöntemiyle 16 bin lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 30 Mart'ta Esenyurt'taki bir alışveriş merkezinden yabancı uyruklu Eman A.A'nın çantasından para çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Alışveriş merkezindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Polis, Hüsnai İ. (19) ve Suriye uyruklu Kaousar A'yı (43), 22 Nisan'da yakaladı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin, alışveriş yapan kadının önünü perdeleme yöntemiyle kapatıp çantasındaki paraları aldıkları anlar görülüyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika

Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı

Kız çocuğunu kaçırmaya çalışan şüpheliyi linç edilmekten polis kurtardı

Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti

Bilim Kurulu üyesi ''Bu bir savaş'' diyerek çağrı yaptı: Tam kapanma kaçınılmaz

MHP'li Saffet Sancaklı, oğlunun Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı olduğu iddialarını yalanladı

400 bin kişiyi dolandıran Özer, 2 milyar doları nasıl çaldı? Paranın akıbeti şirketin inisiyatifine bırakılmış

Yatırımcıları tarafından evi basılan VeBitcoin kurucusu İlker Baş gözaltına alındı

2 milyar dolarlık vurgunla ortadan kaybolan Faruk Fatih Özer'in Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edildi